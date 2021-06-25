Рига, , 15:18 — REGNUM В Латвии заведено шесть уголовных дел о «шпионаже в пользу России». Об этом сообщил BaltNews со cсылкой на заявление Службы национальной безопасности страны.

Сообщается, что из шести уголовных дел по двум уже вынесены приговоры, а по двум — еще идет процесс.

Подробности остальных дел ведомство держит в секрете. Спецслужбы Латвии также не раскрывают имена тех, против кого есть подозрения в «шпионаже». Свою позицию они объясняют интересами нацбезопасности и опасением, что подозреваемые могут скрыться.

Как сообщал ИА REGNUM, 11 июня нынешнего года был арестован депутат латвийского парламента Янис Адамсонс. Депутат подозревается в передаче информации России в течение последних лет.

Информация якобы касалась как общедоступных документов по тратам госбюджета на военную сферу, так и внутрипарламентских обсуждений по противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2».