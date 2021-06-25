Рига, , 14:55 — REGNUM Латвия вместе с другими 17 странами-членами Европейского союза подписала открытое письмо с осуждением дискриминации на основании сексуальной ориентации. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Латвии.

Письмо стран ЕС стало реакцией на решение Венгрии запретить распространение информации о сексуальных меньшинствах среди несовершеннолетних и в школьных учреждениях, как пропаганду гомосексуальности.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что никакая дискриминация в Европе недопустима: «Если мы, каждый из нас, будет настаивать, что наше мнение единственно правильное — так ведь людям не ужиться. И в данном случае по отношению к ЛГБТ-людям это неправильно, что стараются каким-то образом их ограничивать или стигматизировать».

Он заявил, что надо быть терпимее друг к другу.

Обращение инициировал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Президент Литвы Президент Литвы Гитанас Науседа отказался подписывать документ, президент Эстонии Керсти Кальюлайд его подписала.