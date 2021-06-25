Сеул, , 14:42 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль по-прежнему лидирует в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом 25 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 21 по 22 июня среди 2014 человек в возрасте старше 18 лет, 32,3% респондентов поддерживают кандидатуру бывшего прокурора, что на 2,8% меньше по сравнению с двумя неделями назад.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживает 22,4% респондентов. За две недели показатель сократился на 0,3%.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (8,4%), независимый депутат Хон Чжун Пё (4,1%), бывший министр юстиций Чху Ми Э (3,9%), мэр города Сеула О Сэ Хун (3,2%), бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн (3%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (2,6%).