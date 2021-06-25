Москва, , 14:02 — REGNUM Интересы российской гражданки Софии Сапеги, ранее переведенной в Белоруссии из СИЗО под домашний арест, будут и дальше защищаться российской стороной. Об этом 25 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как указал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, является ли такое смягчение меры пресечения обвиняемой итогом российско-белорусских переговоров, «де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии».

«Что касается законных интересов российской гражданки, то они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданка России София Сапега, которая была задержана вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем во время экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске 23 мая, была переведена под домашний арест.