Бишкек, , 13:57 — REGNUM Вопросы по киргизско-таджикской границе обсудят президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Жапаров с официальным визитом посетит Таджикистан 28−29 июня 2021 года. На встрече с таджикистанским лидером будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы по государственной границе.

Кроме того, 27−28 июня президент Киргизии посетит Ашхабад и встретится с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время телефонного разговора пригласил киргизского коллегу посетить Душанбе с официальным визитом.

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