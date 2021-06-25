Батуми, Грузия, , 13:48 — REGNUM Эсминец ВМС Великобритании Defender вошел в грузинский порт Батуми. Об этом 25 июня говорится в сообщении британского посольства в Грузии на странице в соцсети Facebook.

«Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender», — говорится в сообщении диппредставительства Британии.

Также в нем указывается, что Лондон продолжит внести сотрудничество со своими партнерами и союзниками в черноморском регионе «для обеспечения безопасности».

При этом не уточняется, как долго британский корабль пробудет в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что официальные лица в Великобритании и США сознательно вводят в заблуждение население своих стран, пытаясь исказить произошедшее с эсминцем HMS Defender в Крыму.