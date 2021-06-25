Санкт-Петербург, 25 июня, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1194 новых случая коронавирусной инфекции, что на 51 случай больше, чем в предыдущие сутки. Также за сутки зафиксировано 98 смертей от COVID-19, что всего на один случай меньше, чем в предшествующий день. Об этом 25 июня сообщили в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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Общее число подтвержденных фактов инфицирования с начала пандемии в Петербурге достигло 462 895 случаев. Из числа заболевших выздоровели 436 708 человек, в том числе 1897 пациентов выписаны за последние сутки. От ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались уже 15 793 человека.

Отметим, что цифры смертности за последние сутки в Петербурге и Москве удивительным образом совпали, при том, что количество выявленных случаев заболевания в столице значительно больше, чем в Петербурге.