Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Вторжение эсминца Defender в российскую часть черноморской акватории было нужно Британии для того, чтобы оценить решимость России отстаивать принадлежность Крыма. Такую версию высказал в американском журнале The National Interest автор Марк Эпископос.

По его словам, британских аналитиков застиг врасплох суровый ответ России на происшествие возле мыса Фиолент в Крыму. Этот ответ был однозначным.

«Реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов нынешнему статусу Крыма, будь то военных или дипломатических», — подчеркнул Эпископос.

По мнению автора статьи, Россия столь жёстким ответом пытается помешать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО. Оно заметно в том числе по активности украинских военных и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.

Эпископос напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в статье для немецкой газеты Die Zeit назвал НАТО «пережитком холодной войны», которая «подорвала» европейскую безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выразила решительный протест Британии из-за морского инцидента 23 июня. Тогда британский эсминец вошел в российские воды неподалёку от Крыма. Пограничный катер открыл предупредительный огонь, а самолетСу-24Мсбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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