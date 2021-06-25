Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В результате распространения штамма коронавируса «Дельта» в США возрастет количество умерших от COVID-19 и его последствий. Об этом 25 июня заявил американский президент Джо Байден во время своего выступления в штате Северная Каролина, которое транслировали новостные телеканалы страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», — сказал он.

Также Байден снова призвал жителей страны вакцинироваться от COVID-19 и добавил, со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, что разновидность «Дельта» является более легко передающейся и, возможно, более смертоносной, а также особенно опасной для молодежи.

Отметим, по данным Всемирной Организации Здравоохранения штамм коронавируса «Дельта», который первоначально выявили в Индии, на сегодняшний день обнаружен в 85 странах мира.