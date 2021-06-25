Киев, , 08:30 — REGNUM Инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным вызвала опасения у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

По словам украинского экс-министра, новость о желании Меркель пригласить Путина на саммит ЕС «стала «бомбой» среди дипломатов в Брюсселе». Идею он назвал «сюрреалистичной», но связанной с определённым риском.

«Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно», — написал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона видеть Путина на саммите ЕС. Однако, как заявила Меркель, прийти к таким договорённостям со странами ЕС не удалось, около десяти государств выступили против.

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