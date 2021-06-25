Брюссель, , 03:19 — REGNUM Инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита Россия — ЕС не получила поддержки глав стран Евросоюза. Об этом 25 июня сообщает агентство Bloomberg.

Предложение Меркель и Макрона о встрече с президентом России Владимиром Путиным было отклонено после обсуждения инициативы главами государств и правительств Евросоюза, состоявшегося на саммите в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российской стороне неизвестны подробности предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия — ЕС.

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