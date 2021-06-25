Лондон, , 04:23 — REGNUM Окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море, нарушившего государственную границу России, принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 25 июня сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в минобороны королевства.

По информации журналистов, на выполнении операции настаивал глава оборонного ведомства страны Бен Уоллес. Однако министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил опасения по поводу таких планов. В ходе обсуждения миссии были «выявлены риски» и вопрос был направлен на рассмотрение Джонсону, который одобрил ее выполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ обнародовала видеозапись со стрельбой российского сторожевого корабля по курсу эсминца Defender в территориальных водах России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инцидент с британским судном чреват серьезными последствиями.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ России обнародовала кадры со стрельбой по курсу эсминца Defender