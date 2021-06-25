Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Центр содержания мигрантов в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) планирует посетить вице-президент США Камала Харрис, 24 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на ее представителя.

Объект расположен на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Посещение центра пройдет в рамках поездки Харрис к южной границе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается посетить 30 июня границу США с Мексикой в Техасе, где глава штата Грэг Эббот представит планы по строительству приграничной стены.

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