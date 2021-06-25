Пекин, , 02:38 — REGNUM Китай вместе со всем мировым сообществом занимается активным контролем над вооружениями и распространением оружия, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Китай активно участвует в международном контроле над вооружениями, разоружении и нераспространением оружия, выступает против гонки вооружений и гарантирует глобальный стратегический баланс и стабильность, говорится в белой книге, опубликованной 24 июня.

Информационная служба Госсовета КНР опубликовала «Белую книгу» о практике Коммунистической партии Китая в области уважения и защиты прав человека. Китай подписал более 20 многосторонних договоров о контроле над вооружениями, разоружении или нераспространении, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия, говорится в белой книге.