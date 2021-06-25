Пекин, , 02:30 — REGNUM Госсовет КНР представил белую книгу о ситуации с юридической профессией в стране, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Китай поощряет развитие юридической профессии в рамках усилий по совершенствованию своих государственных юридических услуг, говорится в белой книге, опубликованной 24 июня.

Общее число адвокатов по всему Китаю достигло 529 000 по состоянию на апрель 2021 года, если верить данным, представленным белой книге о практике Коммунистической партии Китая в области уважения и защиты прав человека, опубликованной Информационным бюро Государственного совета Китайской Народной Республики.