Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В Петербурге установлен новый суточный рекорд по числу привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщили 24 июня в городском оперативном штабе. При этом, вслед за исчерпанием запаса вакцины «КовиВак», в городе истрачена и «ЭпиВакКорона». В наличии — только «Спутник V».

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ограничения, обязательная вакцинация — все новости»

В город за всё время поступило 952 102 комплекта вакцины, запас препаратов для вакцинации в городе на сегодня составляет 129 287 комплектов доз. При этом вакцинация препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» фактически приостановлена.

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» имеются лишь остатки. Поэтому до поступления новых партий в журналах отложенной записи формируются списки желающих привиться ими», — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки в Петербурге первично привито 10 920 человек, вторично — 5 776 человек. Напомним, за предыдущие сутки первым компонентом привилось в Петербурге 10 132 человека, вторым — 6120 человек.

Нарастающим итогом с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 822 815 человек, из них 681 777 человек полностью завершили цикл вакцинации. По отношению к численности постоянного населения региона это составляет 15,3% и 12,6%, соответственно.