Москва, , 21:12 — REGNUM Увязывание Японией территориальных претензий с действиями России на её собственной территории на Курилах вызывает сожаление, а упорство, с которым это делается, достойно лучшего применения, заявила 24 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такое заявление было сделано в связи с высказыванием генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като о российских военных учениях на южных островах Курильской гряды.

«Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории», — сказала официальный представитель МИД России.

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