Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали более 10 тысяч человек, однако коллективный иммунитет еще не сформирован, и темпы заболеваемости COVID-19 пока не снижаются. Об этом 24 июня на своей странице в соцсети заявил курирующий медицину вице-губернатор Олег Эргашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Он подчеркнул, что от сознательности самих жителей теперь зависит, будет ли в Петербурге сформирован иммунитет или же введены новые ограничения.

«Вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Ее недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем. Делать прививку или нет — это выбор каждого человека. Но нужно понимать, что своим решением мы влияем на ситуацию в нашем городе», — заметил Эргашев.

Он уверен, что только вакцинация может вернуть привычный образ жизни, плановый режим работы больниц и спасти сотни жизней.

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Всего в Петербурге на 23 июня первично было привито 811 895 человек, из них 676 001 человек полностью закончил цикл вакцинации.