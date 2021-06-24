Москва, , 17:35 — REGNUM Выступив с резолюцией в поддержку экстремистской организации в Крыму, ПАСЕ по сути присоединилась к хору голосов на Западе, оправдывающих экстремистов и террористов, чьи организации были в России запрещены, а сами они осуждены за нарушение российского законодательства, — считает глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Напомним, в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ вновь заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и использовать законы, действующие на Украине».

«Что же касается рекомендации прекратить действие в Крыму российских законов и применять украинские, то это звучит как нонсенс. Почему бы господам европейским парламентариям не отказаться от действующего законодательства в своих странах, и не начать применять, к примеру, российское? Ну хотя бы в части противодействия терроризму и экстремизму? Может было бы меньше таких пассажей в документах ПАСЕ?», — отметил Василий Пискарев.

Он также подчеркнул, что в резолюции прослеживается явное неуважение к российскому правосудию, к нашим законам, и грубое вмешательство во внутрироссийские дела, что недопустимо и противоречит целям и задачам ПАСЕ.

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