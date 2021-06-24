Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Ни на одном из прошедших в Санкт-Петербурге матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу стадион на Крестовском острове не был заполнен зрителями на 50% — до максимального лимита, установленного по эпидемическим требованиям Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты у стадиона в Петербурге, 12.06.2021

Как сообщает «Интерфакс», об этом 24 июня заявил вице-губернатор Петербурга по спорту и туризму Борис Пиотровский. Он отметил, что прибывшие в город иностранные болельщики оформили 26 тысяч Fan ID, без которых нельзя было попасть на стадион.

Самым посещаемым из шести состоявшихся в Петербурге игр стал матч между Россией и Бельгией 12 июня — его посетило более 26 тысяч зрителей, отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, общая посещаемость стадиона в Петербурге составила порядка 110 тыс. зрителей.

Больше всего заявок на посещение петербургских матчей поступило от граждан России (90 тыс.), Финляндии (более 10 тыс.) и Польши (более 4 тыс.).

Напомним, 2 июля в Петербурге состоится одна игра четвертьфинала Евро-2020. На этом город попрощается с турниром.