Приштина, , 16:31 — REGNUM Евросоюз должен одобрить либерализацию визового режима с сепаратистским Косово как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо 23 июня во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел сепаратистского Косово Доникой Гервалой-Шварц.

«Италия убеждена, что Косово будет в Европе, и что либерализация визового режима произойдет как можно скорее. Мы поддерживаем Косово в его продвижении к заданной цели. Косово не должно бояться диалога, оно должно двигаться дальше», — цитирует агентство «Бета» слова итальянского министра.

Ди Майо также отметил, что Италия намерена помочь Приштине в борьбе против коррупции. По его словам, реформы, которые правительство в Приштине должно провести, помогут сближению с ЕС.

Гервала-Шварц со своей стороны подчеркнула сильные дружеские связи между сепаратистским Косово и Италией. «Несколько дней назад мы провели совместные военные учения в Косово. Наша страна определилась в пользу членства в ЕС и НАТО», — добавила она.

Напомним, что ди Майо во время своего визита в Приштину должен встретиться и с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Также глава итальянской дипломатии выступил перед депутатами косовского парламента, которым он сказал, что они всегда могут рассчитывать на поддержку его страны.