Триполи,
24 июня 2021, 14:49 — REGNUM С
вновь растущим влиянием
России
в Африке США сделать уже ничего не смогут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 июня, комментируя сообщение Госдепа США.
Ранее представители американского ведомства сообщили, что один из высокопоставленных работников Госдепа заявил о растущем влиянии России в Ливии и иных странах континента, которое «имеет геополитические последствия для США».
«Байден всё твердил миру, что «Америка вернулась», а вот представитель госдепа США констатирует, что Россия вернулась в Африку — и к югу, и к северу от Сахары.
Констатирует он это, правда, поздно: Россия вернулась в Африку давно. Один проведённый в 2019 году саммит Россия — Африка чего стоит! А готовились к нему не один год! Да и странно было бы не вернуться, когда в советскую эпоху благодаря всесторонней поддержке борьбы народов Африки против колониализма, за укрепление независимости Советский Союз снискал себе на «черном континенте» очень высокий авторитет. Бенефициаром этого отношения сегодня выступает Россия: для наших компаний открыты нефть и алмазы в Анголе, алмазы и уран в Намибии, нефть и газ в Мозамбике, платина в Зимбабве, марганцевая руда в ЮАР, бокситы в Гвинее… И во всех этих и других африканских странах велик интерес к покупке нашего оборудования, транспортных средств, вооружений и военной техники…
С нашими позициями, с нашим вновь растущим влиянием в Африке США сделать уже ничего не смогут. Мы же, надеюсь, продолжим получать от сотрудничества с африканскими странами, от участия в урегулировании конфликтов на континенте важные плоды и для своего экономического развития, и для политического авторитета нашей страны«, — отметил Михаил Демурин.