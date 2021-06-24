Триполи, , 14:49 — REGNUM С вновь растущим влиянием России в Африке США сделать уже ничего не смогут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 июня, комментируя сообщение Госдепа США.

Ранее представители американского ведомства сообщили, что один из высокопоставленных работников Госдепа заявил о растущем влиянии России в Ливии и иных странах континента, которое «имеет геополитические последствия для США».

« Байден всё твердил миру, что «Америка вернулась», а вот представитель госдепа США констатирует, что Россия вернулась в Африку — и к югу, и к северу от Сахары.

Констатирует он это, правда, поздно: Россия вернулась в Африку давно. Один проведённый в 2019 году саммит Россия — Африка чего стоит! А готовились к нему не один год! Да и странно было бы не вернуться, когда в советскую эпоху благодаря всесторонней поддержке борьбы народов Африки против колониализма, за укрепление независимости Советский Союз снискал себе на «черном континенте» очень высокий авторитет. Бенефициаром этого отношения сегодня выступает Россия: для наших компаний открыты нефть и алмазы в Анголе, алмазы и уран в Намибии, нефть и газ в Мозамбике, платина в Зимбабве, марганцевая руда в ЮАР, бокситы в Гвинее… И во всех этих и других африканских странах велик интерес к покупке нашего оборудования, транспортных средств, вооружений и военной техники…