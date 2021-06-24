Минск, , 14:32 — REGNUM «Военное положение, если нужно. Но никакого проседания быть не должно», — заявил 24 июня Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Гродненской области.

По его мнению, военное положение может быть введено чтобы не допустить «проседания» — падения экономических показателей региона. Лукашенко распорядился, чтобы его помощник по Гродненской области экс-глава МВД Юрий Караев одел генеральскую форму, и то же самое сделал ещё один его назначенец — экс-министр здравоохранения — нынешний председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, которого Лукашенко назвал «губернатором». Отметим, что в белорусском законодательстве нет «губернаторов», «сенаторов», «мэров» — глав областей и городов, членов верхней палаты парламента Лукашенко назначает лично.

Лукашенко сообщил, что готовился к новым санкциям Запада и отметил: «На сегодняшний день разработаны мероприятия компенсации, европейский рынок не основной».

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Как сообщает президентская пресс-служба, участие в совещании приняли руководители администрации президента, правительства и других госорганов, в том числе руководители «местной вертикали» — Гродненского облисполкома и райисполкомов.

Отметим, во время политического кризиса в Белоруссии 2020 года военное положение официально не вводилось, однако предусмотренные им мероприятия были реализованы.

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