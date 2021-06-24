Минск, , 14:27 — REGNUM «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заявил 24 июня Александр Лукашенко во время поездки по Гродненской области, где проходит граница с Польшей и Литвой. Лукашенко заслушал доклад о социально-экономическом развитии области и поинтересовался: «Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит».

Читайте подробности в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Критикуя Евросоюз, обвиняющий белорусскую сторону в контрабанде сигарет, Лукашенко сообщил о своём видении подоплёки конфликта. «Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами (от импорта. — Прим. президентской пресс-службы). Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок, — сказал он. — Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся».

Лукашенко удивился бесхозяйственности и потребовал усилить дисциплину, отметив при этом: «Не дай бог война — мы бы тут все дыбом встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина».

Читайте также новости сюжета: Восточное партнерство