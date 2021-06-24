Москва, , 14:25 — REGNUM Будущая работа депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия») будет связана с с комитетом Госдумы по международным делам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа — логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам, а не в качестве прокурора Крыма», — сказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в Москве.

В мае 2021 года Поклонская сообщила, что снимается с праймериз, которые проводит партия перед выборами в нижнюю палату парламента восьмого созыва. «Я снова смогу надеть китель, но пусть останется интригой, какой именно», — сказала экс-прокурор Крыма.

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