Москва, , 13:34 — REGNUM Кремль положительно оценивает инициативу проведения саммита России и Евросоюза, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, президент неоднократно об этом говорил, этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимир Путина на саммит ЕС.

Её идею поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. По информации журналистов, Берлин и Париж призывают ЕС выработать новую стратегию по взаимодействию с Москвой.