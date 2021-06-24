Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 24 июня предупредило горожан и гостей Северной столицы об ухудшении погодных условий в виде гроз и ливней. Однако для уставшего от аномальной жары города такая перспектива не выглядит пугающей.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербурженки под дождем (фото июня 2020 года)

Следите за развитием событий в трансляции: «От жары до тропических ливней: погодные аномалии в России – все новости»

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на которые ссылаются спасатели, 24 июня в Петербурге ожидаются грозы, ливни, при грозе усиление ветра до 18 м/с.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в северных районах города локальные ливни наблюдались еще около полудня, были кратковременными и не сопровождались грозами. В настоящее время кое-где вновь накрапывает дождик, небо затянуто сплошной облачностью.

В социальных сетях петербуржцы не выказывают особых опасений в связи с «угрозой» дождя. «Когда же уже??? Ну!!!» — пишут пользователи. «Никогда не думала, что буду с нетерпением ждать дождя», — признаётся одна из горожанок.

Напомним, 23 июня в Петербурге температура воздуха достигла +35,9 градуса, установив абсолютный максимум для июня и даже перекрыв максимум июля.

По данным на 13 часов 24 июня, в Петербурге +25,9 градуса, влажность 67%, ветер юго-западный 2−3 м/с.