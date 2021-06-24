Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 133 новых случая коронавирусной инфекции, это на два случая больше, чем в предыдущие сутки, и на шесть случаев больше, чем два дня назад.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика коронавируса в Ленобласти

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Как сообщили 24 июня в региональном оперштабе, наибольшее число новых случаев инфекции выявлено в городах Тихвин (10) и Мурино (6).

Динамика «третьей волны» эпидемии в Ленобласти пока отличается в лучшую сторону от соседнего Санкт-Петербурге.

Всего за время пандемии в области подтверждено 47 740 случаев заражения, из числа заболевших ковидом выздоровели 44 404 человека, в том числе 71 пациент был выписан за последние сутки.

Суточная смертность от COVID-19 в Ленинградской области за 23 июня составила восемь летальных случаев (+2 к уровню предыдущих суток), общее количество жертв болезни в регионе достигло 1686 человек.