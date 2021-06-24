Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге установила второй подряд печальный «рекорд» за время пандемии. За последние сутки от этой болезни в городе скончались 99 человек, что на шесть человек больше, чем в предыдущие сутки. Об этом 24 июня сообщили в федеральном оперштабе. Таких страшных цифр в Петербурге еще не знали.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

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Отметим, что суточная смертность от COVID-19 в Петербурге вновь оказалась выше, чем даже в Москве, где за последние сутки умерли 92 человека. При этом по числу новых случаев коронавируса столица существенно опережает город на Неве.

За 23 июня в Петербурге выявили 1143 новых случая заражения коронавирусом. Это на 51 случай больше, чем в предыдущие сутки. Для сравнения: в Москве — 8598 новых случаев, в Московской области — 2308.

С учетом новых данных за время пандемии в Петербурге подтвержден 461 701случай инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших выздоровели 434 811 человек, в том числе 1969 выписаны за последние сутки. Скончались от ковида 15 695 человек. Это примерно на шесть тысяч человек меньше, чем в Москве.