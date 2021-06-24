Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель призывает депутатов парламента Грузии приостановить назначение членов Верховного суда до проведения в стране судебной реформы. Об этом 23 сообщает «Общественное телевидение».

«Мы вместе с коллегами из США и Совета Европы уже выразили позицию о том, что лучше немного замедлить этот процесс», — сказал дипломат журналистам.

Он также заметил, что от того, как в Тбилиси отнесутся к этим рекомендациям Вашингтона и Брюсселя, будут зависеть решения по оказанию финансовой помощи Грузии.

«Судебная реформа, повышение доверия к верховенству закона и его внедрение очень важны», — добавил Харцель.

Ранее подобное заявление опубликовало посольство США в Грузии. В обращении указано, что депутаты правящей партии «Грузинская мечта» подписались под соглашением, в котором говорится о том, что выборы в Верховный суд нужно приостановить.

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии вскоре истекает срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Их назначение зависит от итогов голосования в парламенте по каждому претенденту.

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