Берлин, , 10:14 — REGNUM Прекратить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз призвал заместитель председателя немецкой Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф 24 июня агентству DPA.

По его мнению, лидеры стран Евросоюза должны использовать предстоящий саммит в Брюсселе, чтобы прекратить переговоры с Турцией и обсудить формирование новой базы для выстраивания отношений с Анкарой.

Ламбсдорф обратил внимание на то, что Турция подала заявку на участие в проекте европейского сотрудничества в сфере политики безопасности. По его мнению, этот формат раскрывает новые возможности для взаимодействия.

Депутат Бундестага добавил, что ЕС необходимо выработать позицию в отношении России и Турции. «Сотрудничество там, где возможно, но противоречие там, где Анкара или Москва нарушают права человека и гражданские права или европейский миропорядок», — сказал Ламбсдорф.

Напомним, 24−25 июня в Брюсселе состоится двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза. Основной темой станет пандемия коронавируса и восстановление после неё.