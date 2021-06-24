Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Организации сферы услуг и транспорта Ленинградской области, где вакцинируется большинство сотрудников, официально получат возможность работать без учета действующих ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Правительство Ленинградской области

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Для этого в Ленобласти вводятся добровольные паспорта ковидной безопасности для бизнеса, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Дрозденко 23 июня.

Руководителям музеев, фитнес-центров, предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, а также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки, у которых 60 и более процентов сотрудников пройдут вакцинацию от COVID-19 либо 80 процентов сотрудников в целом составят вакцинированные, а также лица, перенёсшие COVID-19 менее полугода назад или имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, смогут оформить паспорт коллективного иммунитета.

Этот документ составляется по установленной властями форме, с приложением подтверждающих документов направляется в орган местного самоуправления, который согласовывает его с Роспотребнадзором. В течение трех дней заявка проверяется и, при одобрении, паспорт выдается хозяйствующему субъекту, а информация о нем вносится в реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19. И такие организации смогут работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей.

Добавим, что этим же постановлением губернатора Ломоносовский район Ленинградской области в связи с ухудшением коронавирусной ситуации переходит из «зеленой» в «желтую» зону.

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Напомним, с 1 июля 2021 года все сотрудники областной администрации, не привившиеся от COVID-19, либо не представившие документы о наличии антител к коронавирусу или же медицинских противопоказаний к вакцинации, будут переведены на дистанционную работу.