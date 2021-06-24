Синоптик рассказал, как долго продлится жара в европейской части России
Москва, 24 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода в европейской части России продолжится как минимум до конца текущей недели, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
По его словам, причина жаркой погоды в европейской части России — в мощном высоком антициклоне, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июня, в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для этого месяца. По данным синоптиков, воздух на метеостанции ВДНХ в течение дня прогрелся до +34,8 °С.
Предыдущий температурный максимум месяца был зафиксирован 21 июня 1901 года, когда температура достигала +34,7 °С.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, уже 27 июня температура воздуха в Москве понизится.
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