Москва, 24 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода в европейской части России продолжится как минимум до конца текущей недели, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадет до 25−28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», — цитируют его «Известия».

По его словам, причина жаркой погоды в европейской части России — в мощном высоком антициклоне, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июня, в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для этого месяца. По данным синоптиков, воздух на метеостанции ВДНХ в течение дня прогрелся до +34,8 °С.

Предыдущий температурный максимум месяца был зафиксирован 21 июня 1901 года, когда температура достигала +34,7 °С.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, уже 27 июня температура воздуха в Москве понизится.

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