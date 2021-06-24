Москва, , 09:38 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв видит смысл провокации эсминца ВМС Великобритании «Дефендер» только в одном: не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите.

«Великобритания вбросила дохлую кошку, на запах уже начали сбегаться гиены. Явная попытка отравить чуть очистившуюся атмосферу международной политики», — констатировал сенатор в Facebook.

Важно этого не допустить, и многое в этом смысле зависит сейчас от реакции американцев — поддержат ли провокаторов либо сохранят дух Женевы, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал истерикой реакцию на инцидент.

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