Москва, 24 июня, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Москве сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы. Об этом сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Работодатель обязан отстранить от работы работника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — сообщили в оперштабе.

Также сообщается, что в период отстранения от работы заработная плата сотруднику начисляться не будет, а время отстранения не будет включено в стаж, предоставляющий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

В качестве альтернативы работодатель может предложить работнику перейти на дистанционный режим работы в индивидуальном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столичном оперштабе сообщили, что за несоблюдение распоряжения о вакцинации не менее 60% сотрудников работодателю грозит наказание в виде штрафа или приостановления деятельности предприятия на срок до трёх месяцев.

С учетом ситуации с пандемией коронавируса в столице Управление Роспотребнадзора по Москве при направлении в суд материалов «будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток».

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