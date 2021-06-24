Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга могут перевести дух: в четверг, 24 июня, жара, добравшаяся почти до +36 градусов, начнет отступать. Новых температурных рекордов после аномально жаркой пятидневки пока не ожидается.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

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Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Петербурге сформирует проходящий у западных границ петербургского региона холодный атмосферный фронт.

«Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев. Днем термометры покажут +27…+29°, по области ожидается +26…+31°, на востоке до +35°», — прогнозирует специалист.

Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывистый.

Напомним, в течение пяти дней подряд петербургская погода ставила новые рекорды для этих дней, а в среду, 23 июня, был перекрыт абсолютный максимум не только июня, но и июля за всю историю метеонаблюдений.