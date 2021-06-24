Берлин, , 08:42 — REGNUM В США считают, что Россия и Турция согласились обсуждать тему вывода иностранных сил из Ливии. Об этом заявил журналистам представитель государственного департамента США на брифинге.

Стенограмму брифинга опубликовали на сайте госдепа, однако имя «представителя высокого ранга» не сообщили. «В принципе мы находимся в том положении, когда и турки, и русские согласились с тем, что это может быть темой для обсуждения», — сказал представитель госдепа.

Он напомнил, что резолюция Совета безопасности ООН призывает немедленно вывести иностранные силы из Ливии, а стороны конфликта прекратить огонь.

Напомним, 23 июня в Берлине прошла международная конференция по Ливии. Россию представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Он сказал, что вооруженное присутствие в Ливии необходимо уменьшать.

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