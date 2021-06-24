Новосибирск, 24 июня, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области подготовило ходатайство в адрес Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (ППК «Фонд») — о принятии решения в отношении ещё четырёх проблемных домов региона, которые планируется достраивать с применением механизма публично-правовой компании. После одобрения данных объектов наблюдательным советом организации, будут решены проблемы почти 800 дольщиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

«Сегодня в ППК «Фонд» направлены ходатайства на ещё четыре долгостроя региона: это две очереди дома по ул. Дуси Ковальчук, 242 (застройщик — ООО «Интерпоток»), дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 (застройщик — ООО «НСК»), и по ул. Волховская, 37 (застройщик — ГК «ПТК-30»), — рассказал заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков. — Также в отношении данных домов в ППК «Фонд» специалистами регионального минстроя совместно с прокуратурой Новосибирской области и региональным фондом защиты прав дольщиков подготовлены и направлены пакеты документов, соответствующие требованиям публично-правовой компании. После проведения всех необходимых процедур и прохождения наблюдательного совета ППК «Фонд», будут решены проблемы 774 дольщиков. На этом работа не останавливается, в настоящее время продолжается комплектация пакетов документов в ППК «Фонд» по ещё 24 долгостроям региона».

По словам Алексея Колмакова, два года правительство Новосибирской области вело колоссальную подготовительную и организационную работу, чтобы в регионе заработал механизм публично-правовой компании «Фонд». В настоящее время десять проблемных объектов одобрены наблюдательным советом ППК «Фонд»: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», долгострои в г. Обь и в р.п. Краснообск.

Также разработаны адресные алгоритмы выхода из кризисной ситуации и по остальным проблемным объектам области, в отношении которых планируется применять различные механизмы восстановления прав граждан, предусмотренных на территории региона.