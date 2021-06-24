Москва, , 04:50 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и глава военного ведомства Мавритании Ханан ульд Сейди 23 июня подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Документ был подписан во время встречи представителей военного ведомства РФ с делегацией Мавритании на полях 9-й Московской конференции по международной безопасности.

В ходе переговоров стороны отметили «важность развития двустороннего росийско-мавританского военного сотрудничества и выразили готовность приступить к скорейшей практической реализации соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с сербским коллегой Небойшей Стефановичем на полях 9-й Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества с Сербией в оборонной сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Только сильная армия гарантирует независимость Сербии