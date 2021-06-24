Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Соединённых Штатов, заявил на брифинге 23 июня высокопоставленный представитель Белого дома.

«Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», — цитирует пресс-служба Госдепартамента представителя администрации США.

По его словам, Ливия остаётся крупным поставщиком нефти и газа, что «является фактором в мировых экономических вопросах».

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Ранее специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд сообщал, что Вашингтоне намерены добиваться вывода из африканской страны всех иностранных сил, в частности, России и Турции.

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