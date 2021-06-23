Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Специалисты электросетевой компании «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение большинства потребителей Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, оставшихся без электричества после пожара на электроподстанции «Ручьи» вблизи Северной ТЭЦ. Также восстановлено энергоснабжение на прилегающей территории Ленинградской области.

ГУ МЧС России по Ленобласти Тушение пожара на подстанции «Ручьи»

«Оперативный персонал «Россети Ленэнерго» и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения. С 00:24 все потребители получают электроэнергию», — говорится в сообщении компании, распространенном 24 июня. Горевшая подстанция принадлежит компании ОЭК. Официальных комментариев от нее не поступало.

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Напомним, по данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на подстанции в поселке Новое Девяткино Всеволожского района поступило 23 июня в 22:36 мск. К месту пожара незамедлительно были направлены четыре единицы техники и 20 пожарных. В 23:10 пожар был локализован на площади 50 кв. метров, в 00:17 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

Из-за пожара произошло частичное отключение электроэнергии в городе Мурино Ленинградской области и в ряде северных районов Санкт-Петербурга, остановился электротранспорт, в метро произошел сбой в движении поездов на первой линии. В 01:00 подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме по штатной схеме.

Ранее ПАО «ТГК-1» сообщило, что оборудование Северной ТЭЦ в результате пожара не пострадало.