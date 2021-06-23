В Петербурге и Ленобласти ликвидировали последствия пожара на подстанции
Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Специалисты электросетевой компании «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение большинства потребителей Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, оставшихся без электричества после пожара на электроподстанции «Ручьи» вблизи Северной ТЭЦ. Также восстановлено энергоснабжение на прилегающей территории Ленинградской области.
«Оперативный персонал «Россети Ленэнерго» и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения. С 00:24 все потребители получают электроэнергию», — говорится в сообщении компании, распространенном 24 июня. Горевшая подстанция принадлежит компании ОЭК. Официальных комментариев от нее не поступало.
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Напомним, по данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на подстанции в поселке Новое Девяткино Всеволожского района поступило 23 июня в 22:36 мск. К месту пожара незамедлительно были направлены четыре единицы техники и 20 пожарных. В 23:10 пожар был локализован на площади 50 кв. метров, в 00:17 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.
Из-за пожара произошло частичное отключение электроэнергии в городе Мурино Ленинградской области и в ряде северных районов Санкт-Петербурга, остановился электротранспорт, в метро произошел сбой в движении поездов на первой линии. В 01:00 подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме по штатной схеме.
Ранее ПАО «ТГК-1» сообщило, что оборудование Северной ТЭЦ в результате пожара не пострадало.