Синьцзян, Китай, , 21:49 — REGNUM В Китае обнародована статистика внутренних поставок электроэнергии из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в другие регионы страны. Как сообщает 23 июня Синьхуа, общий их объем за десятилетие, начиная с 2010 года, составил более 400 млрд кВт/ч электроэнергии, причем, не менее 27% этого количества было выработано на новых источниках энергии, прежде всего ветра и солнца, которыми особенно богат Синцьязн.

Отмечается, что электроэнергия из СУАР поставляется в 20 других регионов страны, а первая линия электропередач была введена в эксплуатацию 3 ноября 2010 года. С тех пор ежегодная мощность передачи электроэнергии возросла в десятки раз — с 3 млрд кВт/ч тогда до более, чем 100 млрд в настоящее время.

По данным Синьцзянского центра торговли электроэнергией, из СУАР за это время поставлено 153,8 млрд кВт\ч, что помогло сократить ежедневное сжигание угля на 90 тыс. тонн, а выбросы CO2 — на 250 тыс. т.