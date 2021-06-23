Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Невероятно жаркая для Петербурга погода 23 июня не только обновила абсолютный рекорд этого дня и июня в целом за всю историю метеонаблюдений, но перекрыла даже абсолютный максимум июля. Об этом сообщил ИА REGNUM главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный мост

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"Природа разошлась не на шутку, и вместе с экстремумами дня и месяца перекрыли абсолютный максимум июля. Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до +35,9 градуса. Это выше максимума 28 июля 2010 года», — рассказал специалист.

Достигнутый 23 июня 2021 года показатель теперь стал вторым абсолютным значением температуры в Северной столице. Самый жаркий день в городе за всю историю наблюдений — 7 августа 2010 года. Тогда воздух прогрелся до +37,1 градуса.

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«Завтра уже будет прохладнее», — пообещал Колесов. По данным гидрометцентра Петербурга, 24 июня температура воздуха ночью +21… +23 градуса, днем +28… +30 градусов.