Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 21:36 — ИА Регнум. В Петербурге приостановлена запись граждан на вакцинацию препаратом «КовиВак» — третей российской вакциной от коронавируса. Это произошло из-за отсутствия новых поставок препарата, разработанного Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медсестры в прививочном кабинете

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«Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», — сообщили 23 июня в городском оперативном штабе.

Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции препаратами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». При этом вакцина «Гам-Ковид-Вак» доступна во всех пунктах, вакцина «ЭпиВакКорона» — в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Напомним, за последние сутки уровень вакцинации в Петербурге стал рекордным. Первично привито 10 132 человека, вторично — 6120 человек. С начала прививочной кампании в Петербурге привито 811 895 человек, из них 676 001 человек полностью завершил цикл вакцинации. В город за всё время поступило 952 102 комплекта вакцины, запас вакцины в городе — 140 207 комплектов доз.