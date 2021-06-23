Подгорица, , 20:21 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, вице-премьер Дритан Абазович и спикер парламента Алекса Бечич 23 июня опубликовали совместное сообщение, в котором подчеркивают, что они выступают против отставки действующего правительства и новых парламентских выборов.

По словам трёх черногорских политиков, страна в настоящий момент нуждается в стабильности и срочном проведении важных реформ.

В сообщении подчеркивается, что выход из политического кризиса, в котором оказалась Черногория в настоящий момент, необходимо искать с помощью диалога. При этом Кривокапич, Абазович и Бечич пообещали, что правительство сосредоточится в будущей работе на четырех главных темах — экономическое развитие, присоединение страны к ЕС, борьба против коррупции и организованной преступности и реформа избирательного законодательства.

«Действующее правительство подписанты данного сообщения поддерживают полностью, а возможные изменения его состава и в принципов работы необходимо обсудить в открытом и конструктивном диалоге правительства и парламентского большинства», — цитирует телеканал РТС текст сообщения.

Напомним, что парламент Черногории 17 июня приял проект Резолюции о Сребренице, в которой говорится о геноциде мусульман, который в этом городе Боснии и Герцеговины во время гражданского конфликта в 1990-е годы якобы совершили сербы. На этом же заседании был отправлен в отставку министр юстиции Владимир Лепосавич, после чего функционирование правящей коалиции оказалось под вопросом.