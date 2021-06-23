Мадрид, , 20:11 — REGNUM Американо-британского программиста и бизнесмен Джона Макафи, создателя антивирусного программного обеспечения, экстрадируют из Испании в США, сообщает 23 июня Reuters со ссылкой на национальную судебную коллегию Испании.

Макафи был задержан в Испании в 2020 году и во время слушаний в суде называл себя жертвой политического преследования со стороны США.

Издание отмечает, что в Штатах бизнесмена ожидают обвинения в налоговом мошенничестве.

Напомним, Макафи, создатель McAfee Antivirus, соучредитель McAfee Crypto Team и генеральный директор Luxcore, обвиняется властями США в мошенничестве с криптовалютами.