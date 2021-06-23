Подгорица, , 20:27 — REGNUM Заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович и министр иностранных дел этой страны Джордже Радулович примут участие в панихиде по жертвам геноцида 11 июля в Сребренице, подтвердил президент организационного комитета по празднованию 26-й годовщины геноцида в Сребренице, Хамдия Фейзич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Он сообщил, что организационный комитет получил официальное письмо, в котором он подтвердил прибытие делегации из Черногории в Сребреницу.

На заседании правления 21 июня член правления Чамил Дуракович заявил, что направил приглашение делегации из Черногории после того, как парламент Черногории принял резолюцию о запрете отрицания геноцида.

«Это самая важная делегация, которая прибудет в Сребреницу 11 июля этого года, именно эти депутаты инициировали принятие резолюции в парламенте Черногории», — подчеркнул Дуракович.