Варшава, , 16:38 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач во время пресс-конференции заявил, что его ведомство, как и иные государственные структуры Польши, использует все возможные средства для освобождения активистов Союза поляков Белоруссии из тюрем. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам дипломата, Польша пытается использовать как элементы давления, так и диалога, чтобы побудить белорусские власти освободить заключенных в тюрьмы активистов польской диаспоры в Белоруссии. Он отмечает, что переговоры с представителями «режима Александра Лукашенко» проходят сложно, поскольку официальный Минск обвиняет Польшу в дестабилизации ситуации в республике.

«Анджей Почобут и Анжелика Борис все еще находятся в тюрьме. Они заложники режима Лукашенко, они платят за это очень высокую цену. С этим нельзя смириться. Реакция Европы решительна, потому что не позволим нарушать права человека и арестовывать невиновных», — добавил Пшидач.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов. По версии Варшавы, задержания являются «репрессиями против польского национального меньшинства в Белоруссии».

Позже трое активистов польской диаспоры в Белоруссии освобождены из-под стражи и доставлены в Польшу, однако глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис и активист организации — журналист Анджей Почобут всё еще находятся в Белоруссии под стражей.