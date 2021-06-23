Женева, Швейцария, , 15:40 — REGNUM С совместным заявлением от имени почти 20 государств и в том числе России, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Таджикистана, Шри-Ланки, Камбоджи и Боливии выступил 23 июня на 47-м заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй. Об этом 23 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что в своем заявлении Чэнь Сюй призвал все страны мира содействовать международному сотрудничеству в области соблюдения прав человека и гарантировать международную справедливость.

Также постоянный представитель КНР указал, что согласно резолюций 60/251 об учреждении СПЧ, которая была принята Генассамблеей ООН, в своей работе Совет должен использовать принципы универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, а также конструктивного международного диалога и сотрудничества.

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с практикой некоторых стран, которые игнорируют собственные серьезные проблемы в области прав человека и используют права человека в качестве предлога для необоснованных обвинений в адрес других стран и вмешательства в их внутренние дела, что является серьезным нарушением целей и принципов Устава ООН», — сказал он.

Кроме того, Чэнь Сюй отметил, что отдельные страны, используя лозунги демократии и защиты прав человека, делают попытки навязать свои ценности и модели другим, а также используют права человека как предлог для военного вмешательства и односторонних принудительных мер, и санкций, причиняющих серьезные страдания народам других стран.

По словам постоянного представителя Китая, подобные действия серьезным образом нарушают суверенитет и политическую независимость других стран и подрывают международное сотрудничество в области прав человека и потому международное сообщество, по его мнению, должно совместно противостоять им.

При этом Чэнь Сюй добавил, что страны мира должны исходить из принципа суверенного равенства, практиковать подлинный мультилатерализм, уделять равное внимание всем видам прав человека, уважать пути развития этих прав, выбираемых каждой страной самостоятельным образом, исходя из своих национальных особенностей и реалий, а также поощрять международное сотрудничество в области прав человека и отстаивать справедливость на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что укрепление международной безопасности должно проводиться на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.