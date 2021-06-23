Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В переживающем невиданную жару Петербурге органы МЧС предупредили об усилении ветра 23 июня, с 19 до 22 часов, волнении в Финском заливе.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайки над Финским заливом

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Как сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра скоростью до 16 м/с. Высота волн в заливе может достигать полуметра. Жителей и гостей Петербурга просят быть внимательными и осторожными.

Добавим, по состоянию на 15:00 мск, температура воздуха в Петербурге составляет +35,5 градусов. Ветер юго-западный 3−7 м/с, влажность 29%.

Напомним, 23 июня в Петербурге установлен абсолютный максимум температуры в июне за всю историю метеонаблюдений.